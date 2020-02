CARACAS . –Stando ai rumors apparsi sulla Gazzetta di Parma, lo storico “pelotero” dominicano Manny Ramírez potrebbe giocare nella nostra serie A di baseball. Secondo il quotidiano il giocatore, ai suoi 47 anni, é vicinissimo alla firma.

Sempre secondo la Gazzetta di Parma, l’ex Red Sox non ha chiesto soldi per i suoi servizi come giocatore, ma a cambio vuole essere ripagato con macchine, alloggio e vacanze.

Nella sua carriera in Major League Baseball, ha vestito le maglie dei Cleveland Indians, dei Boston Red Sox, dei Los Angeles Dodgers, dei Chicago White Sox e dei Tampa Bay Rays.

Ha vinto per nove volte il premio Silver Slugger (mazza d’argento) ed è uno dei 25 giocatori nella storia della Major MLB ad aver battuto più di 500 fuoricampo in carriera.

Il suo record di 21 “grand slam” (fuoricampo con tutte le basi occupate) è il terzo di tutti i tempi, dietro a Lou Gehrig e Alex Rodriguez. Ha partecipato in 12 occasioni all’All-Star Game, di cui 11 volte consecutivamente. Ha messo a segno 29 fuoricampo in post-season, miglior giocatore di tutti i tempi.

Oltre all’esperienza nel campionato a stelle é strisce ha giocato nel suo paese, Repubblica Dominicana, con le Águilas Cibaeñas. A queste si aggiungono quelle nel campionato cinese e giapponese.

Il Parma sarebbe una nuova esperienza ed arriverebbe in una delle squadre più blasonate del campionato italiano di baseball. Nella bacheca della squadra emiliana troviamo: 10 scudetti, 6 Coppe Italia, 13 Coppe dei Campioni, 1 Coppa delle Coppe, 1 Supercoppa CEB, 3 Coppe del Mediterraneo ed 1 Coppa dei Club.

(di Fioravante De Simone)