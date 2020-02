Di Maio a Tripoli, inaccettabili interferenze esterne

(ANSA) – ROMA, 12 FEB – “Continuiamo a lavorare per il rispetto dell’embargo sulle armi e per portare le parti a un cessate il fuoco permanente. L’Italia sarà determinante in ogni scelta europea. Nessuno come noi conosce la Libia, nessuno come l’Italia ce l’ha a poche centinaia di chilometri dalle proprie coste. C’è un rischio terrorismo che non possiamo sottovalutare, Paesi che ignorano la pace e che continuano ad armare le parti sul terreno. Non possiamo accettarlo”. Lo scrive su Fb il ministro degli Esteri Luigi Di Maio dopo aver incontrato a Tripoli Sarraj e il ministro degli Interni Bashaga.