(ANSA) – CATANZARO, 12 FEB – Nove scosse di terremoto, la più forte delle quali è stata di magnitudo 3.4 alle 23:01, sono state registrate dai sensori dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia dalla serata di ieri a stamane al largo della costa ionica catanzarese. Lo sciame sismico, che ha avuto epicentro a 12 chilometri di distanza da Sellia Marina, si è verificato ad una profondità (ipocentro) tra i 25 e i 30 chilometri. Solo la scossa di 3.4, secondo quanto riferito, è stata avvertita dalla popolazione del centro urbano di Sellia Marina, la cittadina più vicina all’epicentro localizzato in mare aperto. Non sono stati segnalati danni a persone o cose. L’area interessata non è molto distante dalla Presila catanzarese e dalla Costa ionica crotonese, zone interessata entrambe da sequenze di scosse sismiche. (ANSA).