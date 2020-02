(ANSA) – ROMA, 12 FEB – “Ringrazio il Ministro Spadafora e le Commissioni parlamentari per la fiducia che mi hanno accordato”. Vito Cozzoli, al telefono con l’ANSA, commenta il voto favorevole del Parlamento alla sua nomina alla presidenza di Sport e Salute. “Lavorerò con entusiasmo al servizio dello sport italiano – aggiunge Cozzoli – per promuovere ulteriormente le potenzialità sociali, culturali, economiche e di benessere dell’attività sportiva, per tutti e a tutte le età”. (ANSA).