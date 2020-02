Kenya: in migliaia alla cerimonia di sepoltura di Moi

(ANSA) – ROMA, 12 FEB – L’ex presidente del Kenya Daniel Arap Moi è stato sepolto oggi nella sua fattoria di Kabarak, situata nella contea di Nakuru. Lo riporta Bbc Africa specificando che la cerimonia di sepoltura è stata privata, con un saluto di 19 colpi di cannone e una parata militare. Migliaia di persone si sono inoltre radunate presso l’Università di Kabarak per rendergli l’ultimo omaggio. I presenti indossavano cappellini rossi con la scritta ‘Kanu’, il partito politico di Moi al potere per oltre 40 anni. Si chiude così la settimana di lutto per la morte dell’uomo che ha governato il Kenya per 24 anni, dal 1978 al 2002. L’ex presidente è morto il 4 febbraio scorso in un ospedale privato nella capitale, Nairobi, all’età di 95 anni.