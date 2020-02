Coppa Libertadores: al Táchira non basta il 2-0, il DIM in terza fase

CARACAS – Il Deportivo Táchira fa il miglior regalo possibile al suo fondatore, l’italo-venezuelano Gaetano Greco, con una vittoria 2 – 0 contro il Deportivo Independiente Medellín (DIM).

Le reti giallonere sono state griffate da Carlos Cermeño (38’) e Douglas Angarita (68’). Ma la vittoria non é bastata al Táchira per superare il turno, all’andata erano stati battuti per 4 – 0 dai colombiani. I padroni di casa spinti dal pubblico che ha gremito le gradinate dello stadio Pueblo Nuevo di San Cristóbal ha cercato in tutti i modi di sfondare la porta del Deportivo Independiente Medellín, ma i tiri nella specchio della porta sono sempre andati a sbattere sul muro eretto dal portiere Andrés Felipe Mosquera.

Nel prossimo turno, il Medellín affronterà, nel terzo turno dei play off della Coppa Libertadores, la vincente della sfida Atlético Tucumán – The Strongest. All’andata i boliviani, sfruttando al meglio i 3.600 metri sul livello del mare de La Paz, si sono imposti per 2 – 0, adesso gli argentini faranno di tutto per ribaltare la situazione.

La squadra che supererà il terzo turno entrerà nel girone H dove l’attendono: Boca Juniors (Argentina), Libertad (Paraguay) e Caracas.

Deportivo Táchira – Deportivo Independiente Medellín 2 – 0 (globale 2 – 4)

Reti: Carlos Cermeño (38’) e Duglar Angarita (68’).

Deportivo Táchira (2): José David Contreras, Carlos Vivas, Pablo Camacho, Nicolás Foglia, Anthony Graterol, Yeferson Velasco (Javier Liendo, 81’), Carlos Cermeño (Jacobo Kouffati, 76’), Marlon Fernández, Miguel Camargo, Duglar Angarita, Edgar Pérez Greco. DT: Juan Domingo Tolisano.. Panchina: Cristopher Varela, Paolo Chacón, Javier Jaimes, David Zalzman, Jean Paul Madera.

Deportivo Independiente Medellín (0): Andrés Mosquera, Luis Mena, Yulián Gómez, Jesús Murillo, Andrés Cadavid, Adrián Arregui, Larry Angulo (Yesid Díaz, 89’), Andrés Ricaurte (Francisco Flores, 84’), Máicol Balanta (Juan Cuesta, 76’), Javier Reina, Juan Caicedo. DT: Aldo Bobadilla. Panchina: Luis Vásquez, Bayron Garcés, Guillermo Tegüé, Daniel Castro, Jaime Giraldo, Mauricio Cortés.

Note: ammoniti: Yeferson Velasco (46’), Nicolás Foglia (69’), Miguel Camargo (77’), Jacobo Koufatti (90+2’) (TÁC) e Yulián Gómez (66’) (DIM). Arbitro: Andrés Matonte (Uruguay).

(di Fioravante De Simone)