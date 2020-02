Uefa incontra Conmebol, potrebbe tornare l’Intercontinentale

(ANSA-AFP) – NYON (SVIZZERA), 12 FEB – L’Uefa e la Conmebol (ente calcistico del Sudamerica) hanno firmato un protocollo d’intesa dopo l’incontro che dirigenti delle due confederazioni hanno avuto a Nyon. “L’accordo di oggi – ha spiegato il presidente dell’Uefa, Alexander Ceferin – è la base di una maggiore collaborazione, che diventerà sempre più stretta in un’ottica di sviluppo del nostro sport nei due continenti”. In particolare, l’intesa prevede che ci siano scambi di arbitri fra le due confederazioni e ci saranno quindi arbitri del Sudamerica che dirigeranno alcune partite di Euro 2020 (12 luglio-12 agosto) ed europei che arbitreranno i match di Coppa America. Casi analoghi si ripeteranno in occasione di sfide di Champions League e Coppa Libertadores. A questo proposito, è stato preso in esame anche il progetto di ripristinare la Coppa Intercontinentale fra le squadre vincitrici delle due competizioni. sudamericana. (ANSA-AFP).