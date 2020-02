Leonardo: accordo per nuovo teleporto satellitare in Brasile

SAN PAOLO. – Leonardo, attraverso la sua controllata Telespazio Brasil, e il comune di Maricà, rappresentato dalla Compagnia di sviluppo di Maricà (Codemar) hanno annunciato mercoledì un accordo per la realizzazione di un nuovo teleporto satellitare per servizi di comunicazioni in questa località brasiliana dell’area metropolitana di Rio de Janeiro.

In base a questa intesa -firmata dal Ceo di Leonardo International, Lorenzo Mariani, e dal presidente di Codemar, José Orlando Dias- la Codemar metterà a disposizione di Telespazio una vasta area, nella quale si progetterà e realizzerà una infrastruttura in grado di ospitare uno dei più grandi e avanzati teleporti dell’America Latina per le esigenze dei nuovi operatori satellitari, che offrirà servizi di telecomunicazioni per satelliti geostazionari, nonché servizi a bassa latenza e con banda larga elevata per costellazioni satellitari ad orbita bassa.

Alla firma dell’accordo, avvenuta nel terminale passeggeri dell’aeroporto di Maricà, erano presenti il Console Generale dell’Italia a Rio de Janeiro, Paolo Miraglia del Giudice, il segretario per il Lavoro dello Stato di Rio de Janeiro, Jorge Gonzaves, e il suo collega per la Scienza e la Tecnologia, Leonardo Rodrigues, che ha annunciato che si creerà a Maricà una scuola pubblica per la formazione di tecnici di manutenzione delle aeronavi, in collaborazion con il sindaco di Maricà, Fernardo Horta, per garantire la presenza di una mano d’opera locale qualificata, in vista dello sviluppo della joint venture.