Governo: Zingaretti, basta tattiche, ora patto per pil

(ANSA) – ROMA, 13 FEB -“Secondo le previsioni economiche dell’Ue l’Italia rischia di essere ultima tra i Paesi zona euro per crescita. Questa è la vera emergenza italiana. Insieme per lo sviluppo e il lavoro dovrebbe essere l’unico assillo e vera priorità della maggioranza”. Così Nicola Zingaretti, sul suo blog, chiede “un grande patto per lo sviluppo e il lavoro”. “Dico a tutti basta tatticismi e battaglie di posizionamento politico velleitarie: sosteniamo, insieme, il governo nel difficile compito di ridare una prospettiva di sviluppo e di crescita strutturale al Paese”.