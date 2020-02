Arrestato in Egitto: a Bologna maxi corteo il 17/2 per Zaki

(ANSA) – BOLOGNA, 13 FEB – Si terrà lunedì 17 febbraio a Bologna il grande corteo organizzato dalla comunità studentesca dell’Università di Bologna per chiedere il rilascio di Patrick George Zaki, lo studente egiziano che nel capoluogo emiliano segue un master e che è stato arrestato venerdì all’arrivo al Cairo ed è tuttora detenuto con l’accusa, tra le altre, di istigazione al rovesciamento del regime. La data dell’iniziativa è stata annunciata oggi in conferenza stampa a Bologna da Anna Zanoli, presidente del Consiglio studentesco dell’Alma Mater. Il corteo partirà lunedì alle 18 dal rettorato e si concluderà a Piazza Maggiore. In prima fila insieme agli studenti, ai colleghi di master di Patrick, ci saranno il sindaco Virginio Merola e il rettore di Bologna Francesco Ubertini. L’auspicio degli organizzatori è di una grande partecipazione di tutti i cittadini. “Abbiamo ricevuto moltissimi messaggi di solidarietà”, dice Zanoli. Tra domani e sabato presidi e flash mob si terranno a Berlino, Pescara, Padova e Milano.