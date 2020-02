UE descarta investigar a España por el “Caso Rodríguez”

CARACAS – La Unión Europea consideró que no existen razones para investigar el procedimiento que estableció el gobierno de España semanas atrás cuando la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, estuvo en el Aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez y mantuvo un breve encuentro con el ministro de Transporte de España, José Luis Ábalos.

Fuentes comunitarias de la UE le manifestaron a la agencia de noticias, EFE, que “no creemos que haya que hacer ese análisis conjunto de cómo los Estados miembros aplican las sanciones. Francamente, lo que ha ocurrido en Madrid no creemos que sea suficiente para hacerlo”.

Recordaron que los Estados miembros de la UE tienen por unanimidad medidas restrictivas contra 25 altos funcionarios venezolanos culpables de la “represión interna del país”. Insistieron que son los propios países que deben velar por el cumplimiento de las sanciones.

Las fuentes consultadas insistieron que la Comisión Europea es “guardiana” de los tratados pero que no tiene un papel en el seguimiento de la política de sanciones diplomáticas.

“Las sanciones no las establece la CE. Forman parte del trabajo del Consejo. No es ley europea. Por ello, la CE no tiene nada que hacer. No puede iniciar un procedimiento de infracción”, explicaron

Sin embargo, destacaron que si se puede analizar el caso si la aplicación es “homogénea” pero “viendo lo que hacen todos” y no indagando en un caso concreto.