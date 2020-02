Ricercata per l’omicidio del marito,arrestata cittadina Usa

(ANSA) – ROMA, 13 FEB – – Arrestata a Roma una statunitense di 59 anni ricercata da tempo per l’omicidio del marito, avvenuto nel 2002. La donna è stata rintracciata grazie al sistema alloggiati e arrestata nella notte in un albergo di via Arola, alla periferia di Roma. Ad eseguire l’arresto gli agenti del Reparto Volanti. La donna era ricercata in tutto il mondo dal 2018 perché accusata di aver ucciso, insieme ad altri 2 complici, il marito nello loro casa nel Michigan. La notte scorsa, grazie al servizio di controllo delle strutture ricettive, la sala operativa della Questura di Roma ha inviato un equipaggio della polizia in un albergo di lusso nella zona di nord ovest della capitale perché una persona lì registrata risultava ricercata. Gli agenti del Reparto Volanti hanno trovato la cittadina statunitense di 59 anni che viaggiava insieme al figlio adolescente.