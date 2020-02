Coronavirus: pizza e ‘saluto al sole’, la quarantena dei venti cinesi

ROMA.- Dovevano passare le giornate all’ombra dei pini dei Fori Imperiali, specchiarsi nelle vetrine di via Frattina, ma per due settimane non hanno visto altro che corridoi e stanze d’ospedale, mascherine, e guanti. Se l’immaginavano certo diversa la loro vacanza a Roma i venti turisti cinesi dimessi stamattina dallo Spallanzani dopo 14 giorni di quarantena.

Erano stati compagni di viaggio, almeno per qualche giorno, della coppia poi risultata positiva al test. Intercettati al casello di Cassino nel bel mezzo di una gita erano entrati nell’ospedale romano scortati dalla polizia e non l’hanno più lasciato. Ma il virus non li ha contagiati, i test l’hanno escluso. E così oggi ‘ni-hao’, ciao Italia, si torna a casa.

Stamattina poco dopo le 7, i trolley da turista già nella pancia del pullman diretto a Fiumicino, i turisti salutavano dai finestrini medici, infermiere, mediatrici culturali. Occhi lucidi e gratitudine. “S’è creato un legame forte”, confessa un’infermiera, con questi ‘pazienti per caso’. Famiglie, bambini. Ore e ore in un reparto separato, in piccole stanze. La normalità ricreata quanto possibile.

La mattina il ‘saluto al sole’, la ginnastica. La sera il tè coi bollitori messi a disposizione dall’ospedale. La completa disponibilità dei camici bianchi ad assecondarli, farli sentire a loro agio, i panini del fast food, ma anche i piatti cinesi, ovviamente la pizza.

“Loro non sono tanto per il contatto fisico – spiega oggi l’infermiera Regina Dell’Aglio – però poi sono stati abbracci, foto, baci”. E’ finita che ieri sera la scadenza della quarantena s’è trasformata in una festa d’addio, con lo scambio di e-mail, i selfie e l’auspicio a tornare.

I bambini coi palloncini: “Giochi, colori, disegni, canzoncine. Abbiamo ballato il ballo del qua qua, cantato canzoni napoletane – prosegue l’infermiera – Quello che abbiamo potuto fare per alleggerirgli le giornate lo abbiamo fatto”. Ieri sera, dice però anche la donna, “volevano uscire ma non hanno trovato posto, non avevano dove andare” perché “gli alberghi non li accettavano” e “lo stesso con i taxi: quando i tassisti vedevano che erano cinesi non li facevano salire”.

Lo Spallanzani non conferma: “La lettera di dimissioni è stata consegnata ieri sera per motivi organizzativi – dice il direttore sanitario Francesco Vaia – D’accordo con l’ambasciata che ha provveduto ai mezzi di trasporto, questi ospiti sono andati via stamattina. Non c’è stato nessun contatto con altre strutture”.

Il funzionario dell’ambasciata cinese che ha preso in carico i 20 turisti ha voluto comunque fare un appello alla tolleranza. “Nella comunità cinese si sta diffondendo il panico non per l’epidemia ma per la sicurezza -ha detto il dottor Zhang – Vorrei invitare a fare attenzione alla sicurezza dei nostri connazionali, a evitare pregiudizi, aggressioni. Insulti e minacce non sono tollerabili”.

Allo Spallanzani però i venti turisti hanno trovato professionalità e accoglienza. E a rilevare la qualità “professionale e umana degli operatori dell’ospedale” è l’assessore regionale Alessio D’Amato. Per questo i turisti hanno scritto dei cartelli, in italiano e in cinese, ‘Grazie alla Regione Lazio, a Roma e all’ospedale Spallanzani’, per mostrarli alle telecamere che li attendevano dall’alba.

C’è stato persino uno scambio di regali: ai bambini astucci e colori, agli adulti un libro sulle bellezze del Lazio. I cinesi hanno dato in cambio quel che avevano, “delle zuppe che tenevano in valigia – racconta ancora l’infermiera – Abbiamo ballato e scherzato”. Loro univano pollice e indice, in Cina significa ‘cuore’ ma da noi ‘denaro’: “Quando l’hanno saputo hanno riso tanto”. Negli ultimi giorni uscivano anche nei corridoi esterni, un po’ d’aria aperta, sulla pelle il sole tiepido del febbraio romano. “Torneremo”, dicono, prima di salire sul pullman. Finiscono così le loro vacanze romane.

(di Gabriele Santoro/ANSA)