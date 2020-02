CARACAS – Come ogni anno dal 2006, in ogni angolo del paese viene reso omaggio a una delle leggende dello sport venezuelano, il nuotatore Rafael Vidal, tragicamente scomparso il 12 febbraio 2005 in un incidente stradale.

Il Valle Arriba Athletic Club (VAAC) sarà uno degli scenari dove si svolgerà l’iniziativa “Un millón de metro por Rafael Vidal”. Nella vasca del sodalizio di Valle Arriba, durante quattro giorni si raduneranno circa 300 nuotatori di tutte le età dai 4 anni in su.

“Per la generazione che ha vissuto i Giochi Olimpici di Los Angeles 1984, Rafael Vidal é stato una sorta di spartiacque per il nuoto venezuelano. Poi fuori dalla vasche é stato un cittadino esemplare e per noi del Valle Arriba Athletic Club é un onore omaggiarlo con quest’evento” dichiara Beatnhey Rondón, direttore di comunicazione del VAAC

Ma questa iniziativa va in scena non solo nel Valle Arriba Athletic Club, ma anche oltre le frontiere della terra di Bolívar. In tutti quei posti in cui i venezuelani hanno vicino una piscina rendono omaggio al compianto campione.

Chi era Rafael Vidal – La squalo nato a Caracas il 6 gennaio 1964, sarà sempre ricordato per la medaglia di bronzo vinta durante le olimpiadi di Los Angeles nel 1984. Fino ad ora l’unica medaglia olímpica vinta dal nuoto venezuelano.

Rafael Vidal per diversi anni si é allenato nel Centro Italiano Venezolano di Caracas, rappresentando il sodalizio ‘Prados del Este’ in diverse manifestazioni nazionali.

Sfortunatamente, Rafael Vidal muore il 12 febbraio del 2005 all’età di 41 anni in un incidente automobilistico causato da un altro veicolo che stava disputando una gara illegale lungo un’autostrada cittadina.

(di Fioravante De Simone)