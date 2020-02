CARACAS – La Vinotinto del calcio a 5 ha centrato la storica qualificazione per il mondiale, che in questo 2020 si disputerà in Lituania. Gli sportivi appena atterrati sono stati abbracciati nell’aeroporto dai tifosi entusiasti prima della conferenza stampa.

“Dobbiamo far si che questo diventi un’abitudine, non dobbiamo attendere 10 o 20 anni per rivedere la nazionale venezuelana nel mondiale di calcio a cinque” ha dichiarato in conferenza stampa, José Villalobos, capitano della vinotinto di calcio a 5.

Nell’incontro con i media erano presenti tutti i giocatori che hanno conquistato il biglietto per il mondiale che si svolgerà nel paese baltico.

L’allenatore della nazionale, Freddy González, ha spiegato che vuole avere a disposizione i suoi giocatori un mese prima della kermesse iridata. González spera di svolgere uno stage in Argentina prima di continuare il raduno in Europa con una serie di amichevoli.

“Abbiamo come meta arrivare il più lontano possibile! I nostri giocatori militano in club di Spagna, Italia, Portogallo, Francia, Brasile ed Argentina. Però non dobbiamo dimenticarci i giocatori che militano nel campionato venezuelano. I nostri giocatori possono giocare alla pari con tutti” confessa l’allenatore González.

Il Campionato mondiale di calcio a 5, si disputerà tra il 12 settembre e 4 ottobre 2020 in Lituania, questa sarà la nona edizione del torneo e la terza occasione in cui la coppa del mondo si disputerà in Europa, i precedenti risalgono al 1989 quando fu ospitato dai Paesi Bassi e nel 1996 in Spagna.

In questo 2020, gli azzurri non saranno tra i protagonisti nel parquet. Le migliori prestazioni della nazionale italiana risalgono alle edizioni del 2004 nel Taipei Cinese (secondi alle spalle della Spagna), nel 2008 in Brasile (terzi alle spalle dei padroni di casa e delle furie rosse) e nel 2013 in Tailandia quando le prime tre della classe sono state le stesse del 2008.

(di Fioravante De Simone)