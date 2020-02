Siria: Ong, 4 pasdaran Iran uccisi in raid su Damasco

(ANSAmed) – BEIRUT, 14 FEB – Quattro pasdaran iraniani sono morti nelle ultime ore in Siria in seguito a un raid attribuito a Israele e che ha colpito la zona dell’aeroporto di Damasco. Lo riferisce l’Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, secondo cui è stato colpito e distrutto un aereo cargo militare con a bordo armi e attrezzatura probabilmente destinati alle truppe iraniane in Siria e agli Hezbollah libanesi filo-iraniani. Tra le vittime si registrano, secondo l’Osservatorio, tre militari governativi siriani. (ANSAmed).