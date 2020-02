(ANSA) – ROMA, 14 FEB – E’ in volo, secondo quanto si apprende, il Boeing KC-767 dell’Aeronautica militare diretto a Wuhan per andare a prendere Niccolò, lo studente italiano 17enne rimasto bloccato nei giorni scorsi nella città cinese focolaio dell’epidemia di coronavirus. Il rientro in Italia è previsto per domani.