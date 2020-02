Crac Divania:Profumo e ex vertici Unicredit a giudizio

(ANSA) – BARI, 14 FEB – Il gup del Tribunale di Bari ha rinviato a giudizio per concorso in bancarotta fraudolenta 16 ex manager e funzionari di Unicredit, tra i quali gli ex ad Federico Ghizzoni e Alessandro Profumo, imputati per il crac della società barese Divania. Sono accusati di aver ingannato il titolare dell’azienda, Francesco Saverio Parisi, inducendolo a sottoscrivere 203 contratti derivati che in pochi anni, secondo l’accusa, avrebbero portato la società al dissesto e al successivo fallimento. Il processo inizierà il 5 maggio.