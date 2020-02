F1: Wolff lancia la W11 “test Montmelò fondamentali”

(ANSA) – ROMA, 14 FEB – “Oggi inizia la nostra nuova avventura per il 2020. Qual è il nostro obiettivo per questa stagione? Il successo va costruito giorno dopo giorno. Iniziamo ora con la presentazione, le prime immagini in pista dei piloti, le prime sensazioni, poi proseguiremo con i test al Montmeló, che saranno fondamentali per raccogliere i primi dati”. Il team principal della Mercedes, Toto Wolff, guarda così al via della stagione presentando la nuova monoposto W11. “Bisogna avere un atteggiamento passo dopo passo. Abbiamo due team differenti: uno sta già lavorando al 2021, un altro è totalmente concentrato sulla macchina del 2020 per dare il maggior supporto possibile ad Hamilton e Bottas”. (ANSA).