Interdetto da pubblici uffici fa scrutatore,denunciato da Cc

(ANSA) – ROCCABERNARDA (CROTONE), 14 FEB – Interdetto dai pubblici uffici per cinque anni ha svolto l’attività di scrutatore in uno dei seggi elettorali allestiti in occasione delle elezioni per il rinnovo del presidente e del Consiglio regionale della Calabria. Un ventisettenne è stato denunciato dai carabinieri di Roccabernarda, comune del crotonese. L’uomo, nonostante a suo carico pendesse una sentenza esecutiva del Tribunale di Crotone che lo ha condannato alla pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per la durata di 5 anni, aveva avanzato domanda di inserimento nell’albo unico degli scrutatori dei seggi elettorali riuscendo a svolgere la funzione nella tornata elettorale del 25 gennaio scorso.(ANSA).