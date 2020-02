S.Valentino: Terni cerca città gemella negli Usa

(ANSA) – TERNI, 14 FEB – Nel giorno della festa del patrono della città e degli innamorati, Terni ha iniziato la caccia ad un gemellaggio all’insegna dell’amore con una “sister city” negli Stati Uniti. Con l’aiuto di Babbel, piattaforma internazionale per lo studio delle lingue, l’amministrazione comunale è infatti alla ricerca di una città statunitense che abbia caratteristiche simili a quelle di Terni, per ampliare il proprio ventaglio di gemellaggi e creare un “legame significativo e di lunga durata”. L’obiettivo è quello di promuovere la figura del santo dell’amore e la fama del suo legame con la città umbra anche oltreoceano. Quanto alle caratteristiche richieste, queste potranno fare riferimento non solo al tema del romanticismo che evoca San Valentino, ma anche ad altri ambiti, come ad esempio quello naturalistico o industriale. Il nome della città vincitrice della “call” sarà annunciato il 14 febbraio 2021. “Entusiasta” del progetto il sindaco di Terni, Leonardo Latini, il quale dal proprio profilo Facebook sottolinea che “tutti i canali internazionali presentano Terni come ‘luogo di nascita di San Valentino’ e la ‘casa italiana del patrono degli innamorati'”. (ANSA).