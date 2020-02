Gb: Harry e Meghan chiudono l’ufficio a Buckingham Palace

(ANSA) – ROMA, 14 FEB – Harry e Meghan chiudono il loro ufficio a Buckingham Palace. I dettagli devono ancora essere definiti ma per i 15 dipendenti ‘disoccupati’ si sta cercando una sistemazione. Lo scrive la Cnn online che spiega come la coppia non ha più bisogno di un ufficio dopo la rinuncia al ruolo di membri senior della Casa reale e la decisione di passare la maggior parte del tempo fuori del regno Unito. I duchi di Sussex hanno deciso di vivere in Canada con il piccolo Archie ma il luogo preciso di residenza non è ancora stato stabilito.