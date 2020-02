Tra poco più di un mese torna “Ballando con le stelle”. L’attesissimo show di Rai1 è uno dei più longevi della televisione italiana con alcuni personaggi amati dal grande pubblico pronti a mettersi in gioco, in coppia con i maestri di ballo. Al timone come sempre Milly Carlucci reduce dal successo de “Il cantante mascherato”, il programma che ha visto trionfare Teo Mammucari.

Anche per questa quindicesima edizione non sembra semplice la composizione del cast. Tra i nomi che circolano con maggiore insistenza quelli di Veronica Berti moglie di Andrea Bocelli e della conduttrice Francesca Fialdini. Nei giorni scorsi altri personaggi illustri sono stati accostati allo show di Rai1 come Elisa Isoardi, Iva Zanicchi, Gabriel Garko e Barbara Bouchet. La presenza nel cast di Paola Barale sembrava cosa fatta e invece la showgirl non dovrebbe scendere in pista mentre Arisa sceglierà tra il programma di Milly Carlucci e “L’isola dei famosi”.

Lasse Matberg e Sara Di Vaira sono stati i vincitori dell’ultima edizione di “Ballando con le stelle” che ha fatto registrare ascolti migliori rispetto all’annata 2018 con uno share pari al 22%. “Gli ascolti sono un dato su cui si gioca tanto – ha spiegato Milly Carlucci in un’interista dei mesi scorsi al nostro giornale – ma per noi la cosa importante è che siamo riusciti dopo14 anni a tenere il nostro pubblico incuriosito, entusiasta, affezionato ed a rinnovarci pur avendo tanta storia”.

Il prossimo 21 marzo si accenderà il lampadario di cristallo simbolo dello show.

Emilio Buttaro