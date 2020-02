CARACAS. – L’amore per la propria squadra di calcio nasce quando uno é bambino, poi a formalizzare questo legame c’é la prima visita allo stadio. In un calcio dove le bandiere sono una specie in via d’estinzione, ci sono ancora giocatori che giocatori che hanno i colori della propria squadra cucito sulla pelle. Uno di questi é l’italo-venezuelano Edgar Pérez Greco con il suo Deportivo Táchira.

Questo fine settimana, il Deportivo Táchira sfiderà sul manto erboso dello stadio Pueblo Nuevo di San Cristóbal il Metropolitanos. I gialloneri sono ancora a caccia della prima vittoria, in una gara valevole per la Primera División, nelle precedenti gare hanno portato a casa un pareggio (0 – 0 interno con l’Acedemia Puerto Cabello) ed una sconfitta (1 – 0 in casa dell’Aragua). Per questo motivo, Greco, come un vero condottiero carica i suoi compagni.

“É un obbligo trovare la strada della vittoria domenica in casa. Abbiamo l’illusione di disputare un’ottima gara, abbiamo l’attitudine física e mentale idonea per affrontare i 90 minuti”.

Martedì, il Deportivo Táchira ha affrontato il Deportivo Independiente Medellín, gara di ritorno della seconda fase dei play off della Coppa Libertadores. I gialloneri si sono imposti per 2 – 0, ma nonostante questo non sono riusciti a timbrare il pass per la terza fase in virtù del 4 – 0 subito all’andata in Colombia. Il successo contro la formazione cafetera é servito per dare la carica per affrontare le prossime sfide di campionato.

“Sono contento per come hanno giocato i miei compagni, per l’impegno e la grinta mostrata in campo. Questo dimostra che stiamo facendo bene le cose. Abbiamo dimostrato che abbiamo le carte in regola per lottare per lo scudetto”.

Il match tra Deportivo Táchira e Metropolitanos é in programma, domenica alle 17:00, nello stadio Pueblo Nuevo della città di San Cristóbal.

Il terzo turno di campionato, prenderá il via oggi alle 16:00, con l’incontro tra Yaracuyanos e Mineros.

Domani, sono in programma tre sfide: Atlético Venezuela – Gran Valencia (alle 11:00 nello stadio Olímpico), Lala – Deportivo La Guaira (alle 16:00 nello stadio Cachamay di Puerto Ordaz) e Zamora – Aragua (alle 19:00 nello stadio Agustín Tovar di Barinas).

Domenica si disputeranno: Caracas – Zulia (alle 11:00 nello stadio Olímpico della UCV), Carabobo –Monagas (alle 15:30 sul campo neutro di Guanare) e Portuguesa – Estudiantes de Mérida (alle 17:00 nello stadio Antonio José Páez).

In questo terzo turno di campionato della Primera División, il “Monday night” sará Deportivo Lara – Academia Puerto Cabello, in programma alle 19:00.

(di Fioravante De Simone)