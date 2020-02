Coronavirus: controlli su Niccolò prima di essere trasferito

(ANSA) – ROMA, 15 FEB – Niccolò, Il 17enne di Grado che ha viaggiato in aereo in isolamento, protetto all’interno di una cosiddetta struttura di “alto biocontenimento” prima di lasciare in ambulanza l’aeroporto di Pratica di Mare sarà sottoposto ad ulteriori controlli. Poi è previsto il suo trasferimento allo Spallanzani per la quarantena. Per Niccolò è stato utilizzato lo stesso protocollo con il quale è stato rimpatriato dalla Sierra Leone un connazionale con una grave forma di tubercolosi polmonare resistente a ogni trattamento farmacologico. Si tratta di una barella speciale protetta da un involucro di Pvc che permette l’osservazione e il trattamento del paziente in isolamento (gestito da un’equipe medica) con potenti filtri che impediscono il passaggio di particelle potenzialmente infette. L’isolamento, sempre da protocollo, proseguirà anche durante il suo imminente trasferimento in ospedale con una speciale autoambulanza.