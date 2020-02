(ANSA) – BERLINO, 15 FEB – “Noi non vogliamo conflitti con la Cina. Vorremmo collaborare, ma la Cina deve essere più trasparente” e “deve rispettare le regole come gli altri” e in sintesi “cambiare la sua politica”, diventando un paese “normale”. Lo ha detto il ministro della Difesa americano Mark Esper, intervenendo alla Conferenza di sicurezza di Monaco. “L’America si preoccupa e dovrebbe farlo anche l’Europa”, ha incalzato il ministro Usa. Esper ha sottolineato che Pechino “esercita una pressione ricattatoria nei confronti degli altri” e non rispetta le regole internazionali.