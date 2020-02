(ANSA) – UMBERTIDE (PERUGIA), 15 FEB – Alcune parti d’intonaco si sono staccate da un sottopassaggio della E45 nell’area dello svincolo di Pierantonio, una frazione di Umbertide. I vigili del fuoco e personale dell’Anas hanno verificato che non c’è alcun rischio per la stabilità della struttura attraversata da una strada provinciale. Il traffico lungo la E45 – secondo quanto appreso dall’ANSA – non ha subito alcuna interruzione nemmeno durante l’intervento di rimozione del materiale. Lavoro eseguito dai vigili del fuoco con un’autoscala. Una volta rimossi i calcinacci l’Anas procederà a ripristinare l’intonaco. (ANSA).