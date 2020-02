Gb: morta conduttrice tv Caroline Flack

(ANSA) – ROMA, 15 FEB – La presentatrice televisiva britannica Caroline Flack è stata trovata morta oggi nel suo appartamento londinese. “Possiamo confermare che la nostra Caroline è deceduta oggi, il 15 febbraio”, ha comunicato la famiglia della 40enne conduttrice di trasmissioni di successo come X Factor e Love Island. L’avvocato di famiglia ha detto alla Bbc che Caroline si è tolta la vita. A breve la Flack sarebbe dovuta comparire in tribunale per affrontare il processo in cui era accusata di aver aggredito il dicembre scorso il suo fidanzato, l’ex tennista Lewis Burton. L’uomo, colpito alla testa con una lampada aveva riportato una ferita profonda. La Flack era stata arrestata. Di conseguenza aveva dovuto lasciare ad una collega la conduzione del popolare Love Island, show già colpito da due lutti: il suicidio di Mike Thalassitis e di Sophie Graydon, entrambi concorrenti dello show televisivo.