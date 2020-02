Coronavirus: Niccolò non ha più la febbre, sta bene

(ANSA) – ROMA, 16 FEB – Niccolò non ha più la febbre e sta bene. Lo si apprende dal bollettino medico dell’Istituto Spallanzani dove è ricoverato in isolamento Niccolò, il 17enne di Grado bloccato per due volte a causa della febbre a Wuhan, la città cinese focolaio del coronavirus. “Niccolò continua ad essere in buone condizioni di salute, il ragazzo continua ad essere sereno e di ottimo umore”. “E’ quanto emerge dal nuovo bollettino medico dello Spallanzani. “Attualmente Niccolò non ha la febbre” hanno aggiunto i medici.