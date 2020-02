(ANSA) – RAVENNA, 16 FEB – E’ morto l’ex sindaco di Ravenna Fabrizio Matteucci, colpito da un malore. Esponente del Pd, è stato primo cittadino della città romagnola dal 2006 al 2016, per due mandati, e attualmente era direttore dell’Anci dell’Emilia-Romagna. Dal 2000 al 2005 era stato consigliere regionale. Avrebbe compiuto 63 anni il 21 febbraio. Tra le altre cose, divenne noto a livello nazionale e non solo per la sue battaglie contro la prostituzione in strada. Ad esempio fu celebre un clamoroso annuncio (poi ritirato) su una possibile campagna fatta di scatti fotografici a trans e clienti a Lido di Classe, nel 2008. In un’altra occasione versò in un tombino alcolici appena acquistati, in un secchiello, facendosi fotografare dai giornalisti, l’estate successiva. (ANSA).