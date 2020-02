Basket: All Star Game;gara schiacciate,Howard Superman n.24

(ANSA) – ROMA, 16 FEB – Anche nella gara delle schiacciate che è uno degli eventi del ‘long week end’ dell’All Star Game della Nba non poteva mancare l’omaggio a Kobe Bryant. Lo ha fatto il centro dei Los Angeles Lakers, team di cui l’ex superstar è simbolo eterno, Dwight Howard che si è presentato sul parquet vestito con un costume da Superman sul quale ha fatto cucire il n.24 sulla S che campeggia sul petto del Supereroe. Poi lo ‘slam dunk contest’ per Howard non è andato bene, e ha vinto Derrick Jones Jr dei Miami Heat, ma al giocatore dei Lakers non importava vincere: “l’importante era ricordare Kobe, lui sarà sempre con noi”, ha detto Howard. (ANSA).