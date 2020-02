(ANSA) – ROMA, 16 FEB – La Juve batte 2-0 il Brescia con le reti di Dybala e Cuadrado, tona sola in vetta alla classifica in attesa di Lazio-Inter e ritrova capitan Bonucci, tornato in campo sei mesi dopo l’infortunio al ginocchio. La Fiorentina a valanga sulla Samp a Marassi, con un 5-1 firmato dalle doppiette di Vlahovic e Chiesa. Infine, per quanto riguarda gli incontri delle 15, il Parma ha fatto suo il derby col Sassuolo a Reggio Emilia grazie ad una rete di Gervinho. (ANSA).