(ANSA) – REGGIO EMILIA, 16 FEB – Il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, ritiene immeritata la sconfitta col Parma: “Ci sono partite in cui proponi, crei occasioni, sbagli per imprecisione e sfortuna, ma perdi. Ma la mia squadra quello che doveva fare lo ha fatto – ha affermato l’allenatore -. Dei miei giocatori sono orgoglioso. Non meritavamo di perdere. Dell’arbitro Mariani non voglio parlare”. (ANSA).