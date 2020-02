Serie A: Lazio-Inter 2-1

(ANSA) – ROMA, 16 FEB – La Lazio vince la sfida tra le rivali della Juventus nella caccia allo scudetto, battendo 2-1 l’Inter all’Olimpico che vale il sorpasso sui nerazzurri e il secondo posto solitario a -1 dalla capolista. Una rete di Young allo scadere – abile a riprendere un’incerta respinta di Strakosha su bordata di Candreva – rompe l’equilibrio di un primo tempo molto tattico e dominato dal controllo delle difese. Unica fiammata una traversa colpita da lontano da Milinkovic dopo 10′ di gioco. A inizio ripresa, la Lazio pareggia su rigore per un fallo di De Vrji su Immobile, che non sbaglia e sale a 26 reti in campionato, e al 24′ completa la rimonta con Milinkovic, abile a sgusciare in area tra una selva di interisti e a battere Padelli. l’Inter fa poco per replicare e la serata all’Olimpico è una festa biancoceleste. (ANSA).