Coronavirus: Niccolò sta bene, è di ottimo umore

(ANSA) – ROMA, 17 FEB – Niccolò, lo studente 17enne bloccato per due volte in Cina a causa delle febbre e ora ricoverato allo Spallanzani di Roma, “continua a essere in buone condizioni di salute”. E’ quanto emerge dal nuovo bollettino medico dello Spallanzani. “Il ragazzo- prosegue il bollettino – continua a essere sereno e di ottimo umore”. “Il giovane italiano proveniente dalla città di Wuhan continua ad essere in buone condizioni di salute” è stato sottolineato nell’ultimo bollettino medico ricordando che “i tamponi naso-faringei effettuati nella giornata del 15 e del 16 febbraio sono risultati negativi per la ricerca del nuovo coronavirus e di altri eventuali agenti patogeni”.