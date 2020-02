Arbitra spintonata: Nicchi “così il calcio non ha futuro”

(ANSA) – ROMA, 17 FEB – “Apprendo con tristezza e sconforto del fatto accaduto nella partita a Meda, dove dei tesserati hanno messo le mani addosso ad un’arbitra sedicenne”. Marcello Nicchi, presidente dell’Associazione italiana arbitri, si sfoga al telefono con l’ANSA per l’ennesimo episodio di violenza subito da un direttore di gara. “Tutto questo – prosegue – avviene nel momento in cui è massimo l’impegno di Aia, Federazione e Leghe per debellare nel calcio razzismo e violenza, soprattutto contro le donne. Il tutto mi rattrista particolarmente nel momento in cui mi sto recando ad Aosta per l’ultimo saluto a Loris Lazzaro, il giovane arbitro che ha perso la vita per fare quello che era il sogno della sua vita. E’ ora di intervenire in modo duro perché altrimenti il calcio non avrà futuro”. (ANSA).