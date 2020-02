Hong Kong, la lingua spagnola in primo piano

HONG KONG – Grande successo, il 12 febbraio scorso, per la serata Spanish Verses dedicata alla poesia in lingua spagnola. L’evento è stato promosso ed organizzato da Paola Caronni e Daniel Hamilton, entrambi poeti e profondi estimatori della poesia in lingua spagnola, in collaborazione con Peel Street Poetry, un gruppo di poeti che si riunisce settimanalmente per ‘letture’ di poesie aperte a tutti e che, occasionalmente, propone serate a tema come questa.

L’incontro è avvenuto, a partire dalle 19:30, presso Social Room – la sala dove hanno luogo gli appuntamenti settimanali del gruppo – e, malgrado la paura del coronavirus abbia fatto cancellare quasi tutti gli altri eventi culturali in programma in città, tra i quali l’Hong Kong International Arts Festival e Art Basel, Peel Street Poetry ha mantenuto l’impegno.

Quattordici poeti hanno letto opere di vari autori in inglese, oppure in inglese e spagnolo. Tra queste, poemi di José Martí, Pablo Neruda, Garcia Lorca, José Renau, Jaime Santirso, Elvira Sastre, Cortázar, Rafael Alberti, Jose Rizal, Octavio Paz e Jorge Luis Borges.La serata è stata rallegrata da Stefania Albanese, una giovane poetessa italiana che adora cantare e suonare la chitarra acustica, accompagnata da Adam, seconda chitarra. Due esperti ballerini di salsa, Vanessa ed Eduardo, si sono inoltre esibiti tra la gioia del pubblico. Grande la partecipazione, ben al di sopra delle aspettative, a dimostrare che nei momenti difficili la poesia, la letteratura e la cultura uniscono.

Nelle foto alcuni aspetti della serata.

Stefania Del Monte (Redazione Brisbane)