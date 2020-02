(ANSA) – ROMA, 17 FEB – Nel giorno in cui è stata svelata la Williams, anche la Racing Point ha ufficializzato la monoposto per la stagione 2020. La scuderia di Lawrence Stroll ha mostrato sui social la nuova monoposto, affidata ancora ai piloti Sergio Perez e Lance Stroll. Soprannominata “pantera rosa” per il colore che predomina sulla carrozzeria, insieme al blu di BWT, lo sponsor principale, azienda austriaca con sede a Mondsee attiva nel campo dei sistemi di trattamento dell’acqua. Ora non resta che vedere come andrà nei test di Barcellona (dal 19 febbraio) la RP20, anche quest’anno spinta dalla power unit Mercedes. (ANSA).