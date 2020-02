(ANSA) – GENOVA, 17 FEB – Si concluderà domani, martedì 18 febbraio, con il completamento della pila 12, la realizzazione delle 18 pile del nuovo ponte di Genova. Intorno alle 13, nel cantiere di levante, si terrà un sopralluogo da parte dei responsabili del consorzio insieme all’amministratore delegato di Salini Impregilo Pietro Salini. Saranno invitati anche i due commissari per il ponte, il presidente della Regione Giovanni Toti e il sindaco di Genova Marco Bucci. L’appuntamento, che non viene definito una cerimonia ma avrà comunque un forte valore simbolico, si protrarrà per circa un’ora. La pila in calcestruzzo è alta come le altre “sorelle” circa 40 metri e includendo le fondazioni può sfiorare i 90. La scorsa settimana con il varo della prime delle tre travi lunghe 100 metri e con l’elevazione in quota di quella tra le pile 16 e 17 la quantità di impalcato già visibile è arrivata a superare i 550 metri sui 1067 totali del ponte.