Basket: Leonard-show, All Star nel segno di Bryant

ROMA. – Un’importante modifica al regolamento della partita e la morte improvvisa di

, avvenuta tre settimane fa, hanno trasformato l’atto finale dell’All Star Game in una partita più combattuta, ma soprattutto divertente come da tempo non se ne vedevano. Ne ha beneficiato lo spettacolo, ma anche il tasso di competitività in campo.

A rendere diverso l’All Star Game 2020 è stato il sistema del punteggio, azzerato all’inizio di ogni quarto, con il vincitore di ciascuno che ha ottenuto 100 mila dollari da donare a una propria organizzazione benefica. Arrivati all’ultimo quarto, il cronometro che normalmente limita a 12′ la durata di ciascun periodo è stato eliminato. Alla somma dei punti totali, realizzati dalla squadra che ne aveva segnati di più fino a quel momento, ne sono stati aggiunti 24, come l’ultimo numero di maglia dell’indimenticato Kobe Bryant: è stato quello il risultato finale fissato prima del tiro della vittoria.

Il nuovo format si chiama “Elam ending” e, conti alla mano, ha convinto. “Probabilmente nessuno nella storia recente ci ha tenuto più di Kobe Bryant a vincere l’All Star Game – sono state le parole di LeBron James, il cui team si è aggiudicato l’incontro di Chicago per 157-155 -. La combinazione delle modifiche al regolamento, e il ricordo di lui, hanno dato vita a una partita che lo avrebbe reso orgoglioso di essere in campo”.

Team LeBron ha vinto un All Star Game dedicato interamente a Bryant. La squadra dell’asso Nba si è imposta al termine di un ultimo quarto molto combattuto. Il premio di MVP, da quest’anno intitolato proprio all’ex fuoriclasse dei Los Angeles Lakers, è stato assegnato a Kawhi Leonard, top scorer della spettacolare serata. La squadra di LeBron James ha chiuso il primo quarto in vantaggio (dopo 12′ di gioco era sul 53-41).

Nel secondo periodo, invece, la formazione guidata da Giannis Antetokounmpo ha reagito con una tripla di Trae Young arrivata a fil di sirena e ha fissato il punteggio sull’83-92. Alla fine del terzo parziale, il Team Giannis è tornato a guidare per 124-133 ma, nell’ultimo quarto, che non proponeva il tradizionale crono dei 12′, la squadra di LeBron ha tagliato il traguardo per prima.

Con questa vittoria LeBron James (che si è aggiudicato tutti e tre gli All Star Game capitanati) ha intascato 400.000 dollari da donare in beneficienza a un’associazione per gli studenti di Chicago.