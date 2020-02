(ANSA) – ROMA, 18 FEB – “Continuerà il lavoro di questo Governo. Non ci saranno né elezioni né Conte Ter. Credo che abbiamo bisogno di occuparci con tutte le energie che abbiamo dei problemi reali del Paese”. Il ministro della Salute Roberto Speranza non ha dubbi, e ha risposto così oggi, durante la trasmissione Agorà su Rai Tre, alla domanda sulle sorti dell’esecutivo. “Le polemiche di questi giorni – ha proseguito – non servono a nessuno. Dobbiamo lavorare per risolvere le questioni sociali e economiche, perché sono quelle che interessano davvero la vita delle persone”. “Ci sono quattro forze che sostengono il governo, tutte con pari dignità” e “ci sono le condizioni per sciogliere i nodi sul tavolo”, ha detto l’esponente di Liberi e Uguali (Leu), citando ad esempio la riunione di maggioranza sulle questioni della salute, tenutasi ieri. “A questo tavolo tutte le forze politiche hanno dato un contributo importante e anche da parte di Italia Viva ho trovato atteggiamento molto costruttivo”, spiega il ministro.