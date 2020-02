Manca assistenza figlio disabile, mamma si incatena a scuola

(ANSA) – FOGGIA, 18 FEB – Una mamma affetta da disabilità motoria si è incatenata ai cancelli dell’istituto comprensivo ‘Santa Chiara Pascoli Altamura’, a Foggia. La donna chiede assistenza per il figlio di 12 anni che frequenta la prima media, affetto da una paralisi cerebrale infantile: è in carrozzina, non parla, non mangia da solo ed ha un grave ritardo cognitivo. La donna chiede che al figlio venga riassegnato un operatore socio sanitario (Oss). “Mio figlio Francesco – dice la mamma – ha bisogno di assistenza nelle ore scolastiche sia per il cambio del pannolino che per mangiare la merenda. Fino al 20 dicembre non avevamo alcun tipo di problema perché la scuola aveva stipulato una convenzione con un istituto privato affidando la cura di mio figlio a dei tirocinanti, ma da quel giorno il servizio è sospeso”. “Stamattina – aggiunge – di fronte all’ennesimo rifiuto di ricevermi da parte della dirigente scolastica Mariolina Goduto, ho deciso di incatenarmi e rimarrò così fino a quando non assicureranno un Oss per mio figlio”.