Coronavirus: Hanoi scaccia timori, Gp F1 si correrà

ROMA. – Il Gran Premio del Vietnam di Formula 1 si correrà regolarmente, nonostante i timori per il contagio da coronavirus: lo hanno annunciato gli organizzatori della gara, in programma il prossimo 5 aprile sulla pista di Hanoi. La scorsa settimana la Fia aveva invece ufficializzato il rinvio a data da destinarsi del Gran Premio della Cina, che si sarebbe dovuto disputare a Shanghai il 19 aprile.

A confermare che la gara di Hanoi si svolgerà come programmato sono stati sono stati Le Ngoc Chi, ceo del gran premio e Martan Tran Trung Hieu, vicedirettore del dipartimento del turismo di Hanoi. “Il GP non verrà posticipato- le parole di Martan Tran Trung Hieu – Si tratta di un evento sportivo con un impatto enorme sul turismo dell’intero Vietnam, verranno prese tutte le misure necessarie per garantire la massima sicurezza”.

“Per il Vietnam, tutti i feedback che stiamo ricevendo sono un po’ come il Regno Unito – aveva detto nei giorni scorsi Ross Brawn, direttore generale della F1 – Ci sono stati alcuni casi, ma non un livello che ci riguarda. Il consiglio che stiamo ricevendo è che possiamo andare lì”. Una conferma ulteriore arriva anche dal sito della F1 dove la vendita dei biglietti per la gara di Hanoi è aperta.

La conferma che il gran premio del Vietnam si correrà arriba lo stesso giorno in cui, sempre per l’emergenza coronavirus, la federcalcio vietnamita ha annullato l’amichevole di calcio tra la nazionale di Hanoi e l’Iraq in programma il prossimo 26 marzo su richiesta della federazione irachena.

La scorsa settimana, il Vietnam è diventato l’unico paese al di fuori della Cina a imporre una quarantena di massa di una comunità per contenere i contagi. Sono stati istituiti posti di blocco attorno ai sei villaggi che compongono Son Loi, a circa 40 chilometri da Hanoi dopo la scoperta di sei casi di contagio da coronavirus.

Al momento nel paese, in totale, sono 16 i casi confermati. Il Vietnam ha adottato misure strettissime per cercare di arginare la diffusione dell’epidemia, già responsabile di oltre 1800 morti in Cina. In particolare,sono stati vietati tutti i voli da e verso la Cina continentale nel tentativo di impedire la diffusione del virus. Inoltre sono stati sospesi i nuovi visti turistici per cittadini cinesi o stranieri che erano stati in Cina nelle ultime due settimane.

