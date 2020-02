Casellati, governo faccia patto etico su lavori Aule

(ANSA) – ROMA, 18 FEB – “Da un lungo pezzo ripeto che questo andamento dei lavori non va bene perchè non è rispettoso dei diritti di tutti”. Lo dice la presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati dopo che è stato comunicato un nuovo slittamento dell’esame del dl intercettazioni, dando conto di una “lunga corrispondenza tra me e il presidente Fico perchè entrambi lamentiamo la mancata centralità di questo Parlamento. Al Governo chiediamo un patto etico sulla regolamentazione dei lavori”, conclude.