Guanipa denunció la precaria situación del J. M. de los Ríos (Audio Noticia)

Juan Pablo Guanipa, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, visitó el Hospital J. M. de los Ríos este martes en la madrugada.

El legislador denunció la precaria condición del centro de salud, uno de los más importantes del país.

“En el J. M. de los Ríos, como en la mayoría de los hospitales en Venezuela, no hay agua, los pacientes y sus familiares sufren las consecuencias. Además, actualmente tiene especialidades cerradas y no tienen cómo aplicarles quimioterapia a los pequeños”, comentó en un video publicado en Twitter.

El primer vicepresidente de la AN responsabilizó al gobierno de Nicolás Maduro por la crisis que padece el sector salud a nivel nacional.

“A Maduro no le importa la vida de los venezolanos; usurpan el poder, y solo les interesa llenarse los bolsillos de dinero”, puntualizó.

Destacó que en el J. M. de Los Ríos solo funciona un pabellón y medio, de 8 que tiene la infraestructura. Actualmente, al menos 4.500 niños se encuentran esperando por una intervención quirúrgica.

«Vemos cómo este hospital está en su peor momento. No hay agua, no se pueden hacer diagnósticos, no hay quimioterapia. Nosotros tenemos que seguir trabajando hasta encontrar la libertad. Hay que sacar a Maduro para que Venezuela pueda ser un país de oportunidades para todos por igual», indicó Guanipa.