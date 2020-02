Campari in Olanda con sede legale, fiscale in Italia

MILANO. – Campari trasferisce la sede legale in Olanda, come già la galassia Fca, che ad Amsterdam ha Exor e Cnh, e così come Mediaset sta cercando di fare per la nascitura holding MediaforEurope. La controllata di Lagfin si trasforma dunque in una società di diritto olandese, con assemblea per l’approvazione straordinaria prevista il 27 marzo, mentre la residenza fiscale resta in Italia, “mercato chiave per il futuro del gruppo”, così come la società rimane esclusivamente quotata a Piazza Affari.

La holding lussemburghese della familia Garavoglia, titolare del 51% del capitale e del 65,3% dei diritti di voto, conferma il proprio supporto alla strategia e alle prospettive del gruppo e s’impegna ad acquistare azioni oggetto di recesso sino a un massimo di 76,5 milioni di euro.

“Col trasferimento della sede legale in Olanda e il potenziamento del sistema di voto maggiorato con l’introduzione di un nuovo schema di azioni a voto speciale – ha spiegato il ceo, Bob Kunze-Concewitz – intendiamo adottare una struttura flessibile del capitale sociale, che possa ulteriormente supportarci nel perseguire opportunità di crescita anche per linee esterne e valorizzare in misura crescente un azionariato con orizzonte d’investimento a lungo termine, coerentemente col nostro orientamento strategico”. Ciò “senza alcun impatto riguardo a organizzazione, gestione e operatività in Italia, né in alcuna altra regione in cui opera il gruppo” ha aggiunto.

I conti del 2019 hanno intanto fatto registrare vendite per 1.842,5 milioni con crescita organica del 5,9% e variazione totale del 7,6%, considerati l’effetto cambi e di perimetro.

L’utile netto rettificato si è attestato a 267,4 milioni (+7,3%), il risultato netto a 308,4 milioni (+4,1%). In forte aumento (+10%) il dividendo a 0,055 per azione. Proseguirà il buyback per un importo fino a 350 milioni nei prossimi 12 mesi.

(di Claudia Tomatis/ANSA)