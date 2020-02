Vela: il 24 marzo a Roma i premi “Velista dell’anno”

(ANSA) – ROMA, 19 FEB – Ambrogio Beccaria, Vittorio Bissaro e Maelle Frascari, Marco Gradoni, Mauro Pelaschier, Giulio Calabrò e Giacomo Ferrari sono i finalisti del premio Velista dell’Anno in programma il prossimo 24 marzo a Villa Miani, a Roma. Giunta alla 26ma edizione, la manifestazione celebra tutti i migliori atleti e i risultati sportivi della stagione velica dell’anno precedente. L’evento, ideato e organizzato da Acciari Consulting, vede protagonista la Federazione Italiana Vela in veste di partner istituzionale e ha il patrocinio e il supporto di Confindustria Nautica e quello di Mercedes-Benz Vans in qualità partner tecnico. Nel corso della serata saranno assegnati anche: il premio Armatore/Timoniere dell’anno per il quale sono in lizza Gianrocco Catalano, Roberto Lacorte e Alessandro Rombelli e il premio Barca dell’Anno – Trofeo Confindustria Nautica, per il quale le tre imbarcazioni finaliste sono: l’Elan 400 Andromeda, l’AC 75 Luna Rossa e il TP52 Xio. Nel corso della serata, la Federazione Italiana Vela premierà gli atleti e i tecnici delle classi Olimpiche che hanno conseguito risultati di rilievo internazionale nel corso del 2019. Il grande pubblico della vela esprimerà le sue preferenze on line sul sito velistadellanno.it a partire dal 24 febbraio fino a 23 marzo alle ore 24. La Giuria è presieduta dal Presidente della Federazione Vela, con Alberto Acciari in veste di segretario. Al loro fianco siederanno il presidente di Confindustria Nautica Saverio Cecchi e il segretario generale del Coni, Carlo Mornati. (ANSA).