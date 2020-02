(ANSA) – FOGGIA, 19 FEB – Un piccolo ordigno rudimentale, comunemente chiamato ‘cipollotto’, è stato trovato questa mattina accanto ad alcuni cassonetti per la raccolta dei rifiuti in via Menichella, a Foggia nelle immediate vicinanze dell’istituto comprensivo Catalano-Moscati. L’ordigno, contenuto in una scatola di cartone, è stato ritrovato da un collaboratore scolastico e incautamente adagiato nel cortiletto dell’istituto. Le lezioni sono proseguite regolarmente. Sul posto sono giunti i Carabinieri che hanno provveduto a delimitare la zona e ad avvisare gli artificieri, chiamati ad intervenire solo a scopo precauzionale. (ANSA).