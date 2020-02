(ANSA) – SASSARI, 19 FEB – L’Università di Sassari è pronta ad accogliere il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che lunedì 24 febbraio parteciperà alla inaugurazione del 458/o anno accademico dell’ateneo sassarese. La cerimonia si svolgerà nell’aula magna della sede di rappresentanza, in piazza Università. Col presidente Mattarella ci saranno il ministro dell’Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi, e la portavoce dell’Unhcr, l’Agenzia delle Nazioni unite per i rifugiati, Carlotta Simi. “La presenza del presidente della Repubblica è un fatto di straordinaria importanza, che conferma il suo interesse verso la cultura e la formazione, valori fondanti per uno Stato – ha detto il rettore Massimo Carpinelli presentando la cerimonia – La presenza di Mattarella e Manfredi testimonia lo status di grande valore che ha raggiunto il nostro ateneo e rappresenta anche una grande occasione per Sassari, che essendo la città di Antonio Segni e Francesco Cossiga ha già consuetudine con i presidenti della Repubblica”. Il programma dell’inaugurazione dell’Anno accademico dovrà rispettare il rigido protocollo concordato col Quirinale: non è previsto ad oggi nessun intervento da parte del Capo dello Stato, ma solo un saluto del ministro Gaetano Manfredi. Dopo l’ingresso del corteo accademico e il discorso del ministro ci sarà la relazione del rettore Carpinelli, al suo ultimo anno di mandato. Seguiranno l’intervento di un componente del personale tecnico-amministrativo e la lectio magistralis di Carlotta Sami. Quindi l’apertura ufficiale dell’anno accademico e il saluto dell’Associazione goliardica turritana. Parteciperanno alla cerimonia la banda musicale della Brigata Sassari e il Coro dell’Università di Sassari.(ANSA).