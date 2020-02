Scarti aziende alimentari nei mangimi, quattro indagati

(ANSA) – BOLOGNA, 19 FEB – Otto tonnellate di materie prime per mangimi non conformi perché scadute e senza le autorizzazioni, due autocarri privi del permesso al trasporto di rifiuti e varia documentazione contabile e informatica. È quanto è stato sequestrato dai carabinieri forestali di Reggio Emilia, in collaborazione con altri reparti del Nod, durante perquisizioni che hanno riguardato 17 aziende, tra cui alcune multinazionali e aziende leader di settore, nelle province di Reggio Emilia, Milano, Brescia, Trieste, Udine, Venezia, Treviso, Torino, Cremona e Mantova, per gestione illecita di rifiuti alimentari. In particolare gli scarti derivanti da industrie dolciarie e della panificazione del Nord Italia sarebbero stati ritirati fraudolentemente da tre aziende reggiane e poi reimmessi illecitamente, tramite articolati raggiri documentali, nel mercato della zootecnia, per la produzione di mangimi e nelle centrali a biogas per la produzione di energia rinnovabile. Quattro gli indagati. Le condotte illecite avrebbero comportato potenziali rischi per la salute ed il benessere degli animali allevati e dei prodotti derivati da destinare all’alimentazione umana e potenziali rischi di inquinamento delle varie matrici ambientali. Due società reggiane erano già state oggetto di indagine da parte per gli stessi reati: trasporto e lo smaltimento di rifiuti speciali non autorizzato, frode in commercio e il commercio di sostanze alimentari nocive.(ANSA).